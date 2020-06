„Lüge“ zu Atomprogramm - Netanjahu macht dem Iran schwere Vorwürfe

„Der Iran belügt weiterhin die internationale Gemeinschaft, um Atomwaffen zu erhalten. Heute versteht dies sogar die IAEO“, erklärte Netanjahu während einer Kabinettssitzung und fügte hinzu, dass der IAEO-Bericht „für sich selbst spricht“.

Der Regierungschef betonte, dass „diese Organisationen jetzt das verstehen, was Israel seit Jahren erklärt“.

Am Freitag verabschiedete der IAEO-Gouverneursrat eine Resolution, in der der Iran aufgefordert wurde, Zugang zu den beiden Standorten zu gewähren, die die Agentur aufgrund angeblich nicht registrierter Aktivitäten besuchen möchte. Russland und China stimmten dagegen. Der Ständige Vertreter des Irans bei internationalen Organisationen in Wien, Kazem Gharib-Abadi, erklärte, Teheran lehne die IAEO-Resolution ab, weil sie auf unbegründeten Behauptungen beruhe.

ek/mt/sna