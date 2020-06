Türkei schickt zusätzliche Spezialkräfte in den Nordirak

Das türkische Verteidigungsministerium hat am Sonntag via Twitter den Einsatz zusätzlicher Spezialeinheiten im Nordirak gemeldet, wo die Militäroperation „Pençe-Kaplan“ (dt. „Tigerkralle“) gegen die in der Türkei verbotene „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) im Gange ist.