Hitler im Afrolook auf Cover: Tschechisches Magazin provoziert Skandal 

„Sollen wir vor allen Kriminellen knien, die angeblich die Situation verbessern wollten?“, lautete die Anmerkung neben dem Hitler-Bild.

Es sei ein Streit darüber entbrannt, ob eine solche Vorgehensweise ethisch vertretbar sei, berichtete das Portal „ParlamentníListy.cz“ am Donnerstag.

Auf dem Facebook-Account von „Reflex“ ist das Titelbild verfügbar. Auch wird darauf hingewiesen, dass die Ausgabe noch im Verkauf sei.

Dabei gab der Chefredakteur des Magazins, Marek Stoniš an, Facebook habe sein persönliches Konto wegen der Veröffentlichung des Covers für einen Tag gesperrt. Laut dem Online-Netzwerk verstieß Stoniš gegen die „Community-Prinzipien“, berichtete „ParlamentníListy.cz“.

In seinem ebenfalls am Donnerstag im „Reflex“ veröffentlichten eigenen Artikel mit dem Titel „Fragen, die Sie selbst beantworten müssen“, schrieb Stoniš: „Wie hängen die Plünderungen der Verkaufsräume von Luxusmarken mit dem Kampf um die Gleichstellung von Weißen und Schwarzen zusammen? Warum haben die Demonstranten gegen den Rassismus in Paris die Parolen über 'schmutzige Juden' gerufen? Warum werden diejenigen, die Statuen und Denkmäler zerstören, als Demonstranten gegen den Rassismus bezeichnet und diejenigen, die die Statuen vor ihnen schützen wollen, als Rechtsradikale?“

US-Proteste dehnen sich auf Europa aus

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis hatte in den USA Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Mancherorts kam es zu Unruhen mit Plünderungen und Brandstiftung. Die Protestwelle hat inzwischen auch viele europäische Städte erfasst.

pd/mt