Der Ex-Vertraute des US-Präsidenten John Bolton hat in seinem Buch bekannt gegeben, dass Donald Trump 2018 den Nato-Mitgliedern mit dem Austritt aus der Allianz drohen wollte, falls sie nicht auf die Unterstützung der russischen Erdgasleitung Nord Stream 2 verzichten würden.

„Wir werden ungerecht behandelt. Bis zum 1. Januar müssen alle Länder zwei Prozent des BIP zahlen, wir werden Schulden erlassen oder wir werden gehen. Bis wir mit Russland auskommen, werden wir nicht in der Nato sein, wo die Nato-Staaten Milliarden an Russland zahlen“, zitierte der Ex-Sicherheitsberater Trump in seinem Buch.

Nord Stream 2

Bolton zufolge achtedie Allianz sehr, würde aber unbedingt austreten, wenn sich europäische Länder weiter am russischen Projekt beteiligen würden. Alsvon Trump solch eine Erklärung hörte, kontaktierte er eigenen Angaben zufolge sofort Außenminister Mike Pompeo, dem es gelang, Trump zu überreden, in der Allianz zu bleiben.

Der Bau der russischen Gaspipeline Nord Stream 2 wurde wegen der im Dezember 2019 von den USA verhängten Sanktionen gegen die am Projekt beteiligten Unternehmen eingestellt. Im Januar 2020 erklärte der russische Präsident, Wladimir Putin, dass Russland die Leitung selber fertigstellen würde, die Bauarbeiten würden aber einige Monate länger dauern als geplant.

om/ae