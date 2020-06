Ukraine bekommt von USA Javelin-Panzerabwehrraketen

Die Raketen und weitere Ausrüstung im Wert von mehr als 27 Millionen US-Dollar seien am 16. Juni 2020 im Rahmen eines Pilotprojekts in die Ukraine gebracht worden, teilte das Kiewer Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Bei FGM-148E handle es sich um „eine der neusten Modifikationen“.

Laut einer Vereinbarung vom Dezember 2019 seien für 2021 und 2020 weitere Lieferungen geplant. Außerdem sei die Schulung des ukrainischen Personals für den Umgang mit den Systemen vorgesehen.

„Die Umsetzung des Vertrags mit einem Gesamtwert von mehr als 36,5 Millionen US-Dollar ist ein bedeutender Schritt bei der Entwicklung der ukrainisch-amerikanischen strategischen Zusammenarbeit zur Unterstützung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine und eröffnet dem Verteidigungsministerium der Ukraine neue Perspektiven für die Umsetzung direkter Außenhandelsabkommen im Bereich Rüstung und Kriegsgerät mit Partnerstaaten“, erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium.

In der vergangenen Woche hatte die amerikanische Botschaft in Kiew eine Übergabe von Rüstungen im Wert von 60 Millionen US-Dollar an die Ukraine angekündigt. Das amerikanische Außenministerium hatte im März 2018 der Lieferung von 37 Javelin-Systemen mit insgesamt 210 Raketen im Wert von 47 Millionen Dollar zugestimmt. Eine zweite Javelin-Lieferung hatte einen Wert von knapp 40 Millionen Dollar.

Russland warnte, dass die Waffenlieferungen den Donbass-Konflikt eskalieren lassen könnten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verurteilte die Waffenlieferungen als Hindernis für die Umsetzung der Minsker Abkommen. Auch die meisten europäischen Politiker wie der deutsche Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, sprachen sich gegen die Waffenlieferungen aus.

