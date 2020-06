Präsident Duda bestätigt nicht Pläne zur Aufstockung von US-Kontingent in Polen

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat Pläne der USA nicht bestätigt, ihr Truppenkontingent in Polen um 2000 Mann statt bislang um die früher geplanten 1000 Soldaten aufzustocken. „Zu diesem Thema werden unterschiedliche Informationen verbreitet“, sagte Duda am Mittwoch in Washington, wo er zu einem Besuch weilt.

Zugleich sprach sich das polnische Staatsoberhaupt dafür aus, dass Truppen, die die USA aus Deutschland abzuziehen beabsichtigen, in Europa bleiben sollten.

„Wenn die USA den Abzug ihrer Truppen aus irgendeinem Land Europas beschließen, würden wir danach streben, dass sie in Europa bleiben, dass sie nicht in die USA zurückgeflogen oder in einen anderen Teil der Welt verlegt würden“, sagte Duda.

USA als Garant "europäischer Sicherheit"

Das sei für das Erhalten der „europäischen Sicherheitsarchitektur“ erforderlich. Der Ball sei in jedem Fall auf Seiten der USA, fügte der Präsident hinzu.

Derzeit sind in Polen rund 5000 US-amerikanische Soldaten einquartiert.

Zuvor hatte die polnische Zeitung „Gazeta Prawna“ berichtet, dass das US-Kontingent in Polen nicht wie bislang vereinbart um 1000, sondern um 2000 Mann erhöht werden sollte. Zudem würden die USA rund 30 in Deutschland stationierte Kampfjets vom Typ F-16 nach Polen verlegen.

Trump will US-Truppen in Deutschland reduzieren

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die Absicht bekundet, die Zahl der US-Militärs und des Zivilpersonals in Deutschland auf rund 25.000 Mann zu halbieren. Trump begründete seine Pläne damit, dass Berlin die Zahlung der fälligen Beiträge zum Nato-Haushalt versäumt habe.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki äußerte die Hoffnung, dass die USA „wenigstens einen Teil ihrer Truppen aus Deutschland nach Polen verlegen werden“.

Auf der Agenda der Gespräche des polnischen Präsidenten in Washington stehen mehrere Fragen wie die Kooperation mit den USA in militärischem Bereich, sowie in Medizin und Energie, darunter auch in der Kernenergie.

am/gs/ta