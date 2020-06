Türkei wirft EU und Griechenland Verletzung von Rechten der Flüchtlinge vor

Mit dieser Äußerung trat der Pressesprecher des türkischen Außenministeriums, Hami Aksoy, am Donnerstag als Reaktion auf die Kritik aus dem griechischen Außenministerium auf.

Der griechische Außenminister Nikos Dendias hatte der Türkei zuvor vorgeworfen, die Stabilität und Sicherheit im östlichen Mittelmeerraum zu untergraben und die Souveränität von Lybien, Syrien, dem Irak und Zypern zu verletzen. Diese Erklärung gab Dendias am Rande eines gemeinsamen Besuchs mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in der Stadt Kastanies in der Region Evros an der Grenze zur Türkei ab. Laut Dendias hat die Türkei Migranten aktiv hierher geschickt, damit sie die Grenze überqueren, aber „der Erpressungsversuch ist fehlgeschlagen“.

„Die Erklärungen von Dendias sind ein neuer Versuch, Verbrechen gegen Flüchtlinge in Griechenland unter dem Deckmantel der EU zu verbergen. Die EU-Mitglieder sind verpflichtet, die Rechte von Flüchtlingen zu schützen. Wir fordern die EU und Griechenland auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen, anstatt Vorwürfe gegen unser Land zu erheben“, sagte Aksoy.

Er bezeichnete die Aussagen des griechischen Ministers über die Aktionen der Türkei in der Ägäis und im östlichen Mittelmeerraum als „völlig realitätsfremd“.

„Es ist die höchste Zeit für Griechenland und Zypern, die Illusionen über die Isolation deran ihren Ufern loszuwerden und zu glauben, dass dies im Einklang mit dem Völkerrecht steht“, hieß es weiter.

Es bringe Griechenland kein Nutzen, unter Beteiligung der EU Bündnisse zu schließen, die der Türkei feindlich gegenüberstünden. Es solle die legitimen Rechte der Türkei respektieren und bestehende Probleme durch Verhandlungen lösen, sagte der türkische Diplomat.

