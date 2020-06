„Verschärfen nur Donbass-Konflikt“: Moskau verurteilt US-Waffenlieferungen an Ukraine

„Wir haben auf eine Meldung des Pressedienstes der US-Botschaft in Kiew aufmerksam gemacht, wo es um die Lieferungen von US-amerikanischen Waffen und militärischen Ausrüstungen, darunter auch von Panzerabwehrlenkraketenkomplexen im Gesamtwert von 60 Millionen US-Dollar (53,1 Millionen Euro – Anm. d. Red.) ging“, sagte Sacharowa am Donnerstag in einem Pressegespräch.

Moskaus Bewertung derartiger Schritte Washingtons sei gut bekannt.

„Sie bleibt unverändert – die Versorgung der ukrainischen Streitkräfte mit Erzeugnissen militärischer Zweckbestimmung verschärft nur den Konflikt im Südosten des Landes und heizt die revanchistischen Stimmungen der Kiewer ‚Kriegspartei‘ an“, so Sacharowa.

Die Präsenz von US-Militärs bei Übungen in der Ukraine stünde im Widerspruch zum Minsker Maßnahmenkomplex, der den Abzug aller ausländischen Formationen vom Territorium der Ukraine vorsehe.

Ukraine bekommt von USA Javelin-Panzerabwehrraketen

In der vergangenen Woche kündigte die US-amerikanische Botschaft in Kiew die Übergabe von militärischen Ausrüstungen , darunter auch von Funkgeräten, Munition und Javelin-Panzerabwehrraketen, im Wert von mehr als 60 Millionen US-Dollar an die Ukraine an.

Das US-Außenministerium hatte im März 2018 der Lieferung von 37 Javelin-Systemen mit insgesamt 210 Raketen im Wert von 47 Millionen US-Dollar zugestimmt. Eine zweite Javelin-Lieferung hatte einen Wert von knapp 40 Millionen Dollar.

