Sicherheit in Europa: USA „unerschütterlich“ in ihren Verpflichtungen – Nato-Chef

Stoltenberg äußerte sich dazu am Freitag im Vorfeld eines Treffens mit dem Pentagon-Chef Mark Esper in Brüssel.

„Angesichts der geplanten Reduzierung der US-Truppen in Deutschland werden wir die Präsenz der USA in Europa besprechen. Ich bin froh darüber, dass sich die Vereinigten Staaten mit ihren Bündnispartnern beraten und damit bestätigen, dass die USA in ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Sicherheit in Europa unerschütterlich sind“, sagte Stoltenberg.

Er fügte hinzu, dass die Präsenz der Vereinigten Staaten in Europa sowohl für die europäischen Verbündeten als auch für die USA selbst wichtig sei. Sie könnten nur gemeinsam globalen Bedrohungen entgegentreten, so der Generalsekretär.

Am Mittwoch erklärte US-Präsident Donald Trump in einer Pressekonferenz, dass die Zahl der US-Soldaten in Deutschland auf 25.000 (derzeit rund 34.500) reduziert werden solle. Einen Teil davon wolle er nach Polen verlegen. Warschau habe sich bereit erklärt, für die US-Truppen im Land zu bezahlen, so Trump.

Polen zahlt – Deutschland nicht

Trump verwies darauf, dass Polen neben den USA zu den nur acht Nato-Staaten gehöre, die das Zwei-Prozent-Ziel des Bündnisses erfüllen. Deutschland bezahle dagegen nur einen Bruchteil davon. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, dass Deutschland für seine Sicherheit zu wenig Geld in die Nato-Kasse einzahle. Deutschland hat die Ausgaben in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert, lag aber 2019 dennoch erst bei einem BIP-Anteil von 1,38 Prozent.

Der polnische Präsident Andrzej Duda zeigte sich erfreut über Trumps Worte und bezeichnete die amerikanischen Soldaten in seinem Land als zusätzliche Sicherheitsgarantie für Investitionen der USA. Derzeit sind rund 5000 US-Soldaten in Polen stationiert. Beide Staaten einigten sich darauf, die Stärke des Kontingents um 1000 Mann zu erhöhen. Polnische Regierungsvertreter sprachen sich in letzter Zeit auch dafür aus, einen ständigen US-Militärstützpunkt in Polen nach Trump zu benennen.

mka/gs/sna