„Ausverkauf unserer Zukunft“ – Harsche Kritik von Jungen an Konjunkturpaket

Das Programm sei nicht zielgerichtet und bringe keine notwendigen Veränderungen mit sich. „Es braucht einen Rettungsschirm für Familien. Aber diese 300 Euro – tut mir leid – sind wirklich ein Hohn für all die Alleinerziehenden und Kurzarbeitenden“, sagte Sprecher des Jugendrats der „Generationen-Stiftung“, Elia Mula, am Montag in Berlin.

„Was die Bundesregierung gleichzeitig mit ihrem Nicht-Handeln hier betreibt, dessen Audruck das Konjunkturpaket ist, ist nichts anderes als ein Ausverkauf meiner, der Ausverkauf unserer Zukunft.“

"Die Stabilisierung geht zulasten der Transformation." – DIW-Präsident @MFratzscher spricht sich dafür aus, das #Konjunkturpaket der Bundesregierung durch ein #Zukunftspaket zu ergänzen. Die gesamte Pressekonferenz der @GenerationenSt im Re-Live: https://t.co/LU0tagZegl — DIW Berlin (@DIW_Berlin) June 29, 2020

Der Bundestag hat wichtige Teile des Konjunkturpakets beschlossen, daswieder ankurbeln soll. Das Parlament stimmte den Neuerungen am Montag in einer Sondersitzung mit den Stimmen der großen Koalition zu. Damit sie zum 1. Juli in Kraft treten können, bedarf es am Nachmittag allerdings auch noch der Zustimmung des Bundesrats.

Aus Mulas Sicht wird mit den Maßnahmen lediglich ein alter wirtschaftlicher Normalzustand hergestellt, der die Zukunft seiner Generation bedroht. „Es besteht vor allem aus zusammengewürfelten, kurzfristigen Maßnahmen, die lediglich an der Oberfläche helfen.“

Wer vorgibt, sich um soziale Gerechtigkeit zu kümmern, muss dann auch liefern. Die Chance dazu wurde mit dem #konjunkturpaket in seiner bisherigen Form verpasst. Schlimmer noch: Die enthaltenen sozialpolitischen Maßnahmen kommen Hohn gleich. Das bringt @mula_elia auf den Punkt. https://t.co/nzWVxLgfPQ — Generationen Stiftung (@GenerationenSt) June 29, 2020

Das Konjunkturpaket beinhaltet insbesondere eine bis zum Jahresende begrenzte Mehrwertsteuer-Senkung und einen Bonus von 300 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind.

Die Generationen-Stiftung setzt sich nach eigenen Angaben seit 2013 für Generationen-Gerechtigkeit ein. Ihr Jugendrat hat aktuell 30 Mitglieder zwischen 16 und 24 Jahren.

pal / dpa