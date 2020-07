Aus „Bürgern in Uniform“ wurden „Kämpfer“ - Willy Wimmer zur Verantwortung in puncto KSK

Annegret Kramp-Karrenbauer will die durch rechte Tendenzen auffällig gewordene Kompanie des KSK ersatzlos auflösen. Das sieht Willy Wimmer, ehemaliger Staatssekretär im Verteidigungsministerium, vor allem als eines: Ein Versagen auf höchster Ebene. Denn die Probleme in der Eliteeinheit seien lange bekannt gewesen, doch niemand habe sie bekämpft.

Angesichts der von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer angekündigten Auflösung der 2. Kompanie des Kommandos Spezialkräfte (KSK) und der grundlegenden Umstrukturierung der Truppe, stellt Willy Wimmer den politisch Verantwortlichen ein Armutszeugnis aus. Die ganze Republik falle unisono über das KSK her, dabei sei über die rechten Tendenzen in der Einheit seit Jahren öffentlich berichtet worden, ohne dabei „zwingende und angemessene Konsequenzen“ zu ziehen.

„Die in Aussicht genommene Auflösung einer ganzen Kompanie stellt jedenfalls dem gesamten KSK das Testat eines verheerenden Makels aus. Außerdem gibt man sich eine Blöße der besonderen Art, denn es hat den Anschein, dass durch diese Auflösung sich Vorgesetzte aller Ebenen in Sicherheit bringen wollen. Bis zum Generalinspekteur und die heutige Präsidentin des Europäischen Kommission, Frau Dr. von der Leyen, müssen sich doch alle Fragen, wo ihre dienstliche Verantwortung in den Jahren geblieben ist, als sich alles öffentlich erkennbar aufgebaut hatte? Die Antwort liegt geradezu auf der Hand: Man hangelte sich von einem goldenen Stern zum anderen und heute sind die unteren Dienstränge die Verantwortlichen.“

Lamentieren sei nicht angebracht, so Wimmer, denn die gesamte Entwicklung bis hin zu Einsatzemblemen in Afghanistan habe mit der bewussten Entscheidung im Jahr 1993 durch den damaligen Heeresinspekteur angefangen, aus der Friedensarmee zur Verteidigung des eigenen Landes und des Bündnisgebietes eine Einsatzarmee für amerikanische Globalinteressen zu machen. Der „Bürger in Uniform“ sei so gegen den bewusst herangezüchteten „Kämpfer“ ausgetauscht worden.