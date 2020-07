US-Sanktionen gegen Syrien illegitim – Putin

Wie Putin am Mittwoch bei einem Video-Gipfel zu Syrien sagte, bereiten die Restriktionen nur zusätzliche Probleme und schädigten die syrische Wirtschaft.

„Die unter Umgehung der Uno verhängten Sanktionen vergrößern nur die Probleme, sie sind illegitim. Angesichts des Drucks, den die Sanktionen auf dieses Land (Syrien – Anm. d. Red.) ausüben, müssen wir unsere Anstrengungen konzentrieren und Maßnahmen, die auf Hilfeleistung für das Land abzielen, ergreifen“, sagte Putin, dessen auf Farsi übersetzte Rede das iranische staatliche Fernsehen live übertragen hat.

Am Mittwoch fand ein Gipfel der Präsidenten Russlands, des Iran und der Türkei im Video-Format statt. Der Präsenzgipfel hätte in Teheran stattfinden sollen, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben.

US-Sanktionen gegen Syrien

Caesar Act

US-Präsident Donald Trump hatte Ende 2019 ein Gesetz unterzeichnet, das heute als Cäsar-Gesetz bekannt ist. Das Dokument trat am 1. Juni in Kraft. Es sieht Sanktionen vor, die faktisch alle Bereiche der syrischen Wirtschaft betreffen. Die Sanktionsliste wurde am 17. Juni erweitert. Die Restriktionen betreffen nun 14 Personen, darunter die Ehefrau des syrischen Präsidenten Baschar Assad, Asma, und seine Schwester Bushra, sowie 21 Organisationen. Dazu gehören auch russische und iranische Strukturen, die in Syrien tätig sind.

Der sogenannte Caesar Act wurde in den US-Militäretat für 2020 (Beginn am 1. Oktober 2019) aufgenommen. Er sieht vor, dass Washington nun weltweit Strafmaßnahmen gegen Personen und Firmen verhängen kann, wenn sie mit Syriens Regierung oder den neu sanktionierten Personen Geschäfte machen. Die USA hatten im Frühjahr 2011 erstmals direkte Sanktionen gegen Syriens Machthaber beschlossen.

ns/ae/sna