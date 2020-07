Merkel bezeichnet Nato-Zwischenfall im Mittelmeer als „sehr ernst“

„Es wird in der Nato untersucht, was dort stattgefunden hat“, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag. Es gehe nun darum, alles daran zu setzen, dass sich unter Nato-Mitgliedsstaaten solche Vorfälle nicht wiederholten. „Das ist sehr ernst“, sagte die Bundeskanzlerin.

Bei dem Zwischenfall im Mittelmeer hatte nach Angaben aus Paris ein türkisches Kriegsschiff mehrfach sein Feuerleitradar auf eine französische Fregatte gerichtet. Da solche Systeme in der Regel nur benutzt werden, um Zieldaten für den Gebrauch von Waffensystemen zu liefern, war dies von Frankreich als „extrem aggressiv“ gewertet und beim jüngsten Nato-Verteidigungsministertreffen angesprochen worden.

Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte daraufhin angekündigt, dass der Vorfall vom 10. Juni nun von den Nato-Militärbehörden untersucht werde – auch weil die französische Fregatte zum Zeitpunkt des Zwischenfalls im Rahmen des Nato-Seeüberwachungseinsatzes Sea Guardian unterwegs gewesen sein soll. Nach Informationen der Deutsche Presse-Agentur haben Nato-Militärexperten mittlerweile einen ersten Bericht zu dem Zwischenfall fertiggestellt. Er soll nun zeitnah im Bündnis diskutiert werden.

Nicht erster Vorfall im Mittelmeer

Zuvor hatte Frankreich der Türkei aggressives Verhalten im Mittelmeer vorgeworfen, nachdem die französische Marine versucht hatte, ein Frachtschiff zu untersuchen, das unter dem Schutz der Türkei nach Libyen fuhr. Die Türkei wies die Anschuldigungen mit der Begründung zurück, dass das französische Schiff gefährliche Manöver gemacht hätte.

Für Anspannungen sorgt nicht zuletzt der Konflikt in Libyen. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusolgu hat Frankreich kürzlich vorgeworfen, die Libysche Nationalarmee heimlich mit Waffenlieferungen zu unterstützten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte wiederum zuvor behauptet, die Türkei treibe in Libyen „ein gefährliches Spiel“ und verstoße damit gegen die Verpflichtungen, die in der Libyen-Konferenz Anfang dieses Jahres festgelegt worden seien.

