Mehr als Hälfte der Stimmen ausgezählt: Mehrheit der Russen stimmt für Verfassungsänderung

Rund 77 Prozent der Wahlberechtigten in Russland haben nach Auszählung von knapp 67 Prozent der Wahlzettel die größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes unterstützt. Knapp 22 Prozent stimmten dagegen, teilt die Zentrale Wahlkommission Russlands am Mittwoch mit.