„Nicht länger unerwünscht“: Venezuelas Regierung macht Ausweisung von EU-Botschafterin rückgängig

Die venezolanische Regierung hat am Donnerstag die Ausweisung der EU-Botschafterin in Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, zurückgenommen. Darauf einigten sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza bei einem Telefonat.

Wie das venezolanische Außenministerium mitteilte, gilt Isabel Brilhante Pedrosa nicht länger als unerwünschte Person.

Beide Seiten seien sich in einem gemeinsamen Kommuniqué einig, dass es notwendig sei, die diplomatischen Beziehungen aufrechtzuerhalten, twitterte Arreaza.

#COMUNICADO | La República Bolivariana de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea informan en comunicado conjunto, su decisión de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, la cooperación y el diálogo político: pic.twitter.com/9IiwInMLsU — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 2, 2020

​EU-Sanktionen gegen Venezuela

Am Montag hatte die Regierung in Caracas die EU-Botschafterin zur „persona non grata“ erklärt und des Landes verwiesen. Sie reagierte damit auf neue Sanktionen der Europäischen Union gegen Unterstützer des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.

Betroffen sind elf Amtsträger, denen eine Beteiligung an Handlungen gegen die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen wird. Sie sollen zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass Mitglieder der Nationalversammlung (Venezuelas Parlament) politisch verfolgt werden können oder für Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit verantwortlich sein. Sie wurden mit EU-Einreiseverboten und Vermögenssperren belegt.

Massenproteste in Venezuela

Ende Januar 2019 kam es in Venezuela zu Massenprotesten gegen Präsident Nicolas Maduro. Der Chef der von der Opposition kontrollierten Nationalversammlung, Juan Guaido, erklärte sich zum Interimspräsidenten des Landes. Mehrere westliche Staaten, darunter auch die USA, haben ihn als Übergangsstaatschef anerkannt. Maduro bezeichnete dagegen Guaido als „Marionette der USA“.

Russland, China, die Türkei und mehrere andere Länder bleiben auf der Seite des legitim gewählten Präsidenten Maduro. Moskau bezeichnete den „Präsidentenstatus“ von Guaido als nichtig.

ns/gs/dpa/sna