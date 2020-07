Esper informiert Kramp-Karrenbauer über geplanten Truppenabzug aus Deutschland

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat in einem Telefongespräch seine deutsche Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer über die Abzugspläne von 9500 amerikanischen Soldaten aus Deutschland informiert. Eine entsprechende Pressemitteilung wurde auf der Pentagon-Webseite publik gemacht.

Darüber hinaus besprachen sie, dass jegliche Pläne der USA „der Rückversicherung der europäischen Verbündeten dienen müssten, der verstärkten Abschreckung gegen Russland sowie der Stärkung der Nato“.

„Der Minister hat das ständige Engagement der USA für die transatlantische Allianz und unsere langfristige Patenschaft mit Deutschland bekräftigt.“

Esper und Kramp-Karrenbauer verständigten sich, im Zuge der Entwicklung von Plänen in den nächsten Wochen im engen Kontakt zu bleiben.

US-Soldaten in Deutschland willkommen

Kramp-Karrenbauer erklärte laut Ministerium nach dem Gespräch: „US-Soldatinnen und Soldaten sind in Deutschland willkommen, sie dienen natürlich auch der Sicherheit der USA im Rahmen der Nato. Alles Weitere ist im Bündnis zu besprechen.“

Pläne zu US-Truppenabzug aus Deutschland

Zuvor hatte der US-Staatschef versprochen, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland auf 25.000 zu reduzieren. Zudem zeigte sich Trump darüber empört, dass „Deutschland Russland Milliarden von US-Dollar für Energie zahlt und die Vereinigten Staaten sie (die Deutschen – Anm. d. Red.) vor Russland schützen müssen“.

US-Präsident Donald Trump erklärte später in einer Pressekonferenz, einen Teil davon wolle er nach Polen verlegen. Warschau habe sich bereit erklärt, für die US-Truppen im Land zu bezahlen, so Trump.

Trump verwies darauf, dass Polen neben den USA zu den acht Nato-Staaten gehöre, die das Zwei-Prozent-Ziel des Bündnisses erfüllen. Deutschland bezahle dagegen nur einen Bruchteil davon. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, dass Deutschland für seine Sicherheit zu wenig Geld in die Nato-Kasse einzahle. Deutschland hat die Ausgaben in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert, lag aber 2019 dennoch erst bei einem BIP-Anteil von 1,38 Prozent.

ak/ae/dpa