Irans oberste Sicherheitsbeamte: Mord Soleimanis – „größtes Geschenk“ an regionale Terroristen

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates (SNSC) des Irans, Ali Shamkhani, sagte am Samstag, der Mord an Qassem Soleimani durch die US-Streitkräfte sei Washingtons „größtes Geschenk“ an den Takrifi-Terrorismus gewesen. Dies berichtet „Press TV“.