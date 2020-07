EU-Corona-Hilfe: Griechenland stimmt strikten Auflagen nicht zu

Griechenland will keine Bedingungen der Europäischen Union (EU) für die Verwendung der Konjunkturhilfen akzeptieren, die der europäischen Wirtschaft nach der Corona-Krise auf die Beine helfen sollen. Dies kündigte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in einem am Sonntag in der „Financial Times“ veröffentlichten Interview an.