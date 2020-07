Medien: US-Botschaft in Bagdad mit Raketen beschossen – Angriff durch Patriot-Anlage abgewehrt

Die US-Botschaft in Bagdad ist Berichten zufolge in der Nacht zum Sonntag mit Raketen beschossen worden. Der Angriff wurde von einem Flugabwehrraketensystem Patriot abgewehrt, teilte der Fernsehsender „Al-Sumaria“ unter Berufung auf eine Quelle in Sicherheitskreisen des Landes mit.