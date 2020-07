Libyen im Fokus: Moskau unterhält Kontakte zu den USA – Russlands Außenministerium

„Wir pflegen Kontakte zu allen Parteien und zuallererst pflegen wir Kontakte im Rahmen der Vereinten Nationen. In der Uno wird dieses Thema diskutiert, es steht auf der Agenda, daher ist es selbstverständlich, dass wir in einem solchen multilateralen Kontext Kontakte zu allen unterhalten, die eine bestimmte Rolle spielen können“, sagte Werschinin und beantwortete somit die Frage, ob Moskau Kontakte zu den Vereinigten Staaten in Bezug auf Libyen unterhalte.

„Unsere Botschaft ist seit langer Zeit in Tunesien tätig und funktioniert so weiter. Eine natürliche Richtlinie wird es immer geben – dies ist, wie die Sicherheitsbedingungen gewährleistet werden, wir lassen das nicht außer Acht. Bevor wir über die Politik sprechen, lassen Sie uns über die Sicherheit unserer Diplomaten sprechen“, sagte Werschinin den Journalisten.

Zurzeit befindet sich dieaußerhalb Libyens. Russland werde sich in Bezug auf die Rückkehr seiner Botschaft in Libyen, die sich bislang in Tunesien befindet, auf libysches Territorium anfür Diplomaten orientieren, so Sergej Werschinin.

ek/mt/sna