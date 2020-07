USA erwägen Verbot von TikTok – Pompeo

Auf die Frage der TV-Moderatorin, ob die USA dem Beispiel der Behörden Indiens und Australiens folgen werden, die sich bereits für die Sperrung der chinesischen App aussprachen, sagte Pompeo: „Wir nehmen das ernst und beobachten es natürlich…“ Er empfahl den US-Bürgern, bei der Nutzung von TikTok vorsichtig zu sein, damit keine Privatinformationen „in die Hände der Kommunistischen Partei Chinas“ gelangen.

Die Administration von Präsident Donald Trump prüfe derzeit das Verbot der chinesischen App TikTok.

„Es ist etwas, das wir uns anschauen“, sagte Pompeo.

Er betonte, dass die USA zuvor die chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft hätten.

Indiens Verbot für TikTok

Indien hatte TikTok und 58 weitere Apps aus China jüngst verboten. Laut der Regierung Indiens sollen vor allem Sicherheitsbedenken und Sorgen um die öffentliche Ordnung bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben.

TikTok kündigt Rückzug aus Hongkong an

Die App TikTok des chinesischen Konzerns ByteDance soll in den kommenden Tagen vom Markt in Hongkong genommen werden. Dies geschehe „angesichts der jüngsten Ereignisse“, sagte ein TikTok-Sprecher in der Nacht auf Dienstag gegenüber Reuters.

Zuvor hatte der amerikanische Konzern Facebook als Reaktion auf das umstrittene neue Sicherheitsgesetz angekündigt, keine WhatsApp-Daten mehr an die Justizbehörden in Hongkong auszuliefern. TikTok hatte in der Vergangenheit erklärt, man werde keinen Zensurgesuchen oder Bitten um Nutzer-Daten der chinesischen Regierung Folge leisten.

