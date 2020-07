Chinas Außenminister spricht von größten Herausforderungen in Beziehungen zu USA

Die Beziehungen zwischen Peking und Washington stehen derzeit vor den größten Herausforderungen seit dem Aufbau diplomatischer Kontakte zwischen den beiden Ländern. Dies teilte Chinas Außenminister Wang Yi am Donnerstag mit.

„Es ist alarmierend, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen als eine der wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt auf die größten Herausforderungen seit dem Aufbau diplomatischer Kontakte zwischen den beiden Ländern stoßen“, sagte Wang Yi auf einem Forum von Denkfabriken Chinas und der Vereinigten Staaten am Donnerstag.

Er bemerkte, dass einige Menschen in den USA aufgrund ihrer ideologischen Vorurteile versuchen würden, China zum Gegner oder sogar zum Feind zu machen. Sie würden mit allen Mitteln Chinas Entwicklung behindern sowie die chinesisch-amerikanischen Beziehungen beeinträchtigen und dabei keine Tricks scheuen.

„Ob dieses große Schiff der chinesisch-amerikanischen Beziehungen, das seit mehr als 40 Jahren segelt, den richtigen Kurs halten kann, betrifft nicht nur die Völker beider Länder, sondern auch die Zukunft der ganzen Welt und der Menschheit“, sagte Wang Yi.

Laut dem chinesischen Chefdiplomaten sollten die USA und China nicht versuchen, sich gegenseitig zu verändern, sondern gemeinsam einen Weg für die Koexistenz verschiedener Systeme und verschiedener Kulturen finden.

Die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften sind seit mehreren Monaten angespannt. Erheblich belastete sie in der letzten Zeit die Corona-Krise. Trump und seine Regierung haben Peking wiederholt vorgeworfen, dass China die Pandemie hätte verhindern können. Die Pandemie hat die US-Wirtschaft in eine schwere Krise gestürzt, was sich auf das Abschneiden Trumps bei der Wahl im November auswirken könnte.

Der US-Staatschef erneuerte auch Mitte Juni seine Drohung, die Beziehungen zu China abzubrechen. Tags zuvor hatten US-Diplomaten Gespräche mit Vertretern aus Peking geführt.

