Rückkehr internationaler Sanktionen gegen Iran? USA haben nicht das Recht – Russischer Botschafter

Russland sieht keine juristischen Grundlagen für mögliche Versuche der Vereinigten Staaten gegeben, in dem Umfang zu internationalen Sanktionen gegen den Iran zurückzukehren, der vor dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action; JCPOA) existiert hat. Dies äußerte Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow.