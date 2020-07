„Entschuldige mich bei allen“: Abschiedsbrief von tot aufgefundenem Seouler Bürgermeister entdeckt

Der in der Nacht auf Freitag tot aufgefundene Bürgermeister von Seoul, Park Won-soon, hat sich in seinem kurzen Abschiedsschreiben bei seiner Familie entschuldigt. Dies meldet die Nachrichtenagentur Yonhap.

„Ich entschuldige mich bei allen. Danke an alle, die mich in meinem Leben begleitet haben. Mir wird meine Familie immer leidtun, der ich nur Schmerzen zugefügt habe. Ich bitte um eine Feuerbestattung und darum, (die Asche) über der Grabstätte meiner Eltern zu verstreuen. Lebt wohl!“, hieß es im Text. Das Abschiedsschreiben wurde auf einem Tisch in der Residenz des Politikers entdeckt.

Die Leiche des 64 Jahre alten Mannes wurde laut früheren Medienberichten kurz nach Mitternacht am Freitag (Ortszeit) am Berg Bugak im Norden Seouls, nahe seiner offiziellen Residenz, gefunden.

Bürgermeister vermisst

Die Beerdigung ist für Montag geplant und soll fünf Tage lang dauern, wie es im Land bei einer Bürgermeister-Bestattung üblich ist. Gewöhnlich dauert eine Beerdigung in Südkorea drei Tage.

Der frühere Menschenrechtsanwalt war zuvor spurlos verschwunden, seine Tochter hatte ihn am Donnerstag als vermisst gemeldet. Ihr Vater soll das Haus verlassen und Worte verlautbart haben, die wie ein Testament geklungen hätten. Die Polizei hatte eine große Suchaktion mit Einsatz von Drohnen und Polizeihunden eingeleitet.

Zugleich schreiben Medien, dass dem 64-jährigen Park sexueller Missbrauch vorgeworfen worden sei. Eine frühere Mitarbeiterin soll laut Yonhap vor kurzem Anzeige gegen Park erstattet und am Mittwoch zur Befragung bei der Polizei erschienen sein.

