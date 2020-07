USA führen „unsauberen Kampf“ gegen China – Lawrow

„Es ist klar, dass die USA zurzeit einen Kampf mit absolut unsauberen Mitteln führen. Alle sehen das, alle sind sich darüber im Klaren. Es werden einseitige Forderungen gestellt, die ausschließlich die Interessen der Vereinigten Staaten berücksichtigen. Wenn ein Verzicht oder ein Vorschlag auf die Diskussion folgt, wird der Verzicht sofort abgelehnt, es werden Sanktionen verhängt. Wenn eine Diskussion vorgeschlagen wird, wird die Diskussion sehr schnell in ein Ultimatum verwandelt und mit denselben Sanktionen beendet“, sagte Lawrow am Freitag bei einer Online-Tagung des Forums „Primakow-Lesungen“.

„Dass es Amerikanern und Chinesen im Januar gelungen ist, sich über die erste Phase der Handelsverhandlungen zu verständigen und das, was jetzt mit dieser Vereinbarung passiert, ist sehr, sehr bezeichnend“, unterstrich der Chefdiplomat.

US-Sanktionen wegen Hongkong

Die Vereinigten Staaten drohen China mit Sanktionen und werfen ihm vor, Uiguren und andere muslimische Gruppen unterdrückt und Menschenrechte verletzt zu haben, darunter in Tibet und in der autonomen Region Xinjiang. Nach Washingtons Meinung zielt das Gesetz zum Schutz des Parlaments von Hongkong darauf ab, seine hohe Autonomie zu beseitigen. Die chinesischen Behörden wiesen alle Anschuldigungen und Kritik zurück und forderten die USA auf, sich nicht in die ausschließlich inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen.

ns/sna/ae