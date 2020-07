Türkei überrascht von kritischer Unesco-Reaktion zu Hagia Sophia

Nach der Kritik der Unesco an der Entscheidung Ankaras, das bisherige Museum Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee umzuwandeln, hat die Türkei angekündigt, die UN-Einrichtung künftig eingehend zu informieren. Das sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag in Istanbul nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.