Merkel drängt auf europäische Zusammenarbeit in Corona-Krise

Nach Gesprächen auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin rief Merkel am Montag zu gemeinsamen Anstrengungen im Rahmen der Europäischen Union auf, um das humanitäre Desaster und die große wirtschaftliche Schwäche nach der Corona-Pandemie zu überwinden.

Sie unterstrich auch, dass Deutschland ein Interesse an einem gut funktionierenden Binnenmarkt in der Union habe. Außerdem plädierte Merkel dafür, die anstehenden Beratungen in Brüssel in großer Freundschaft und Verbundenheit zu führen.

Italien hat die Corona-Krise mit rund 35.000 Toten besonders hart getroffen, wie Spanien ist das Land möglicher Hauptempfänger der geplanten EU-Hilfen. Die Niederlande bilden zusammen mit Österreich, Dänemark und Schweden die sogenannte „Sparsame Vier“, die sich gegen unrückzahlbare Milliardenzuwendungen einsetzt. Von den 750 Milliarden Euro des schuldenfinanzierten Wiederaufbauplans sollen nach den Vorstellungen der EU-Kommission 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite vergeben werden.

ac/mt/dpa