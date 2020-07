Festnahme russischen DJs in Berlin: Freilassung auf Kaution möglich

Der Ende Mai im Auftrag der USA in Berlin inhaftierte russische DJ und Musiker Denis Kaznacheev kann noch in dieser Woche auf Kaution freigelassen werden. Dies hat seine Managerin Denise Gluck am Dienstag via Facebook mitgeteilt.

„Wir haben eine Nachricht erhalten, dass die Kaution genehmigt wurde und Denis sein Gerichtsverfahren zu Hause abwarten kann“, schrieb Gluck.

Es gebe keine genauen Angaben, wann er aus der Justizvollzugsanstalt Moabit entlassen werde, hieß es weiter. „Aber wir hoffen, dass es diese Woche sein wird“, so die Managerin. Dabei werde er Berlin nicht verlassen können und müsse sich dreimal pro Woche bei der Polizei melden.

Festnahme auf US-Wunsch

Der Anwalt habe noch nicht auf eine Anfrage geantwortet, berichtete die Agentur RIA Novosti.

Die Polizei in Berlin hatte den Russen am 29. Mai festgenommen. Der konkrete US-Vorwurf heißt laut seinem Anwalt Jonathan Burmeister, Kaznacheev soll allein im Zeitraum von zwei Jahren über eine der Darknet-Seiten 310 Millionen Dollar gewaschen haben, etwa über Hackerangriffe, Diebstahl von Kreditkarten, Personendaten und Identitäten. Demnach droht dem Musiker jahrzehntelange Haft.

Zuvor hieß es, der Inhaftierte habe über seinen Anwalt den United States Secret Service (USSS), also die US-Strafverfolgungsbehörde, mit einem Kooperationsvorschlag kontaktiert, um eine offensichtliche Ungerechtigkeit zu vermeiden.

Burmeister gab gegenüber Sputnik an, alle USSS-Fragen schon am 29. Mai beantwortet und der Ermittlung anschließend alle Geräte des 36-Jährigen (IPhone, Mac Air, Mac Pro, Router/Modem) einschließlich der Passwörter bereitgestellt zu haben. Washington müsse den Haftbefehl zurücknehmen.

Unterstützer von Unschuld überzeugt

Kollegen und Bekannte von Kaznacheev, die eine öffentliche Kampagne zu seiner Unterstützung gestartet haben, sagten gegenüber RIA Novosti, sie seien von seiner Unschuld überzeugt. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, verkündete, dass Moskau seine mögliche Auslieferung an die USA für inakzeptabel halte und dies entschieden verhindern werde.

Kaznacheev ist unter Liebhabern elektronischer Musik als Teilnehmer des Minimal-Techno-Duos Easy Changes bekannt, in dem er seit 2007 tätig ist. Er arbeitet seit 2014 in Berlin und ist Mitbegründer des unabhängigen Labels Nervmusic. Für seine Soloprojekte veröffentlichte der Musiker über Nervmusic einige EPs („Mini“-Album – Anm. d. Red.).

