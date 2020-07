Thunberg und Neubauer rufen EU zu klaren Klimamaßnahmen auf

Wie die beiden Mitglieder der Bewegung „Fridays for Future“ in einem offenen Brief am Donnerstag erklärten, dürfe die Europäische Union nicht länger so tun, als könne man die Klima- und Umweltkrise lösen, ohne sie als eigentliche Krise zu behandeln. Das Dokument hatten auch einige Prominente wie der Hollywood-Star Leonardo DiCaprio und die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai sowie führende Klimaforscher unterschrieben.

Ferner wiesen die Aktivistinnen die EU-Staaten darauf hin, dass diese im Jahr 2016 das Pariser Weltklimaabkommen unterzeichnet hatten, in dem sie sich zu einer Führungsrolle beim Klimaschutz bekannten. Jetzt müssten die Versprechen auch eingehalten werden, so Thunberg und Neubauer.

Den Aktivistinnen zufolge müssten dringend einige erste, entscheidende Schritte gemacht werden, um noch eine Chance zu haben, die Klima- und Umweltkatastrophe abzuwenden. Dazu zählen der sofortige Stopp jeglicher Investitionen in und Subventionen für fossile Brennstoffe sowie die Festlegung jährlicher, verbindlicher CO2-Budgets.

Das Übereinkommen von Paris ist eine Vereinbarung der 197 Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) mit dem Ziel des Klimaschutzes in Nachfolge des Kyoto-Protokolls. Das Dokument wurde am 12. Dezember 2015 auf der UN-Klimakonferenz in Paris verabschiedet und sieht die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten vor.

