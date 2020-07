„Willkürlich“: Polens Premier gegen Verknüpfen von EU-Hilfe mit Rechtsstaatlichkeit

Zum Auftakt des EU-Sondergipfels zum Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise am Freitag in Brüssel hat Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki dazu aufgerufen, die Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise nicht mit Klimazielen und Auflagen zur Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen.