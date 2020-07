Weißes Haus entfernt Portraits von Clinton und Bush – CNN

Die Portraits von Clinton und Bush seien in der letzten Woche in den Old Family Dining Room umgehängt worden, einen kleinen, selten genutzten Raum, den die meisten Besucher gar nicht sehen, berichtet CNN am Samstag.

Dort, wo noch vor kurzem das Portrait Bushs war, hängt jetzt ein Bild des 25. US-Präsidenten William McKinley. Bill Clinton wurde durch Theodore Roosevelt ersetzt.

Die Tradition des Weißen Hauses sieht jedoch vor, dass Porträts der jüngsten Präsidenten an der prominentesten Stelle am Eingang platziert werden und für Gäste während offizieller Veranstaltungen sichtbar sind.

CNN erwartet, dass während der laufenden ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump kein Portrait seines Amtsvorgängers Barack Obama im Weißen Haus feierlich enthüllt wird. Der Sender führt dies darauf zurück, dass es zwischen dem 44. und dem 45. Präsidenten keine guten Beziehungen gibt.

