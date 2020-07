Tochter des russischen Verteidigungsministers zeigt Urlaubsfotos mit Vater

Ksenija Schoigu, Tochter des langjährigen russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu, hat im Internet Fotos von einem gemeinsamen Urlaub mit ihrem Vater in der sibirischen Republik Tuwa veröffentlicht.

Eines der via Onlinedienst Instagram geteilten Bilder zeigt den Minister beim Angeln, wieder ein anderes beim Holzschnitzen. Auf einem weiteren Foto posieren beide gemeinsam.

„Um zusammen zu sein, muss man zusammen sein ... Danke für die Zeit, die er mit mir verbringt! Der beste Vater der Welt!“, schrieb Ksenija dazu.

Die in Südsibirien an der Grenze zu China liegende Republik Tuwa ist der Heimatort von Sergej Schoigu, der dort öfter seinen Urlaub verbringt. Vor zwei Jahren hatte er in Tuwa zusammen mit Präsident Wladimir Putin und Geheimdienstchef Alexander Bortnikow geangelt und Pilze gesammelt.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Шойгу (@ksenia_shoigu) 17 Июл 2020 в 4:02 PDT

Der mittlerweile 65-Jährige wurde 1955 in Tschadan geboren. Nach seinem Bauingenieur-Abschluss im Jahr 1977 war Schoigu bei verschiedenen Baufirmen tätig, bevor er 1991 zum Vorsitzenden des Russischen Rettungskorps aufstieg.

Von 1994 bis 2012 war er Minister für Katastrophenschutz der Russischen Föderation und seit November 2012 ist er Verteidigungsminister. Schoigu ist ein begeisterter Hobby-Holzschnitzer: Im Jahr 2018 waren von ihm geschnitzte Vasen, Schatullen und Figuren bei einer Ausstellung in Kysyl zur Schau gestellt worden. Seine jüngere Tochter Ksenija leitet das Projekts „Heroleague“, das auf die Veranstaltung von Sportevents spezialisiert ist.

leo/ae