Kim erörtert mit Nordkoreas Militärkomitee Kampfbereitschaft

Auf der Sitzung seien „Fragen des ideologischen und politischen Lebens der Kommandeure der Volksarmee und der militärischen Angelegenheiten“ besprochen worden, so die KCNA. Ein weiteres Thema sei die Neubesetzung von Kommandeurposten bei den wichtigsten bewaffneten Behörden gewesen.

Danach habe das Militärkomitee hinter verschlossenen Türen „strategische Aufgaben und die Bereitschaft der führenden Militäreinheiten zu Operationen und zur Mobilmachung im Zusammenhang mit der militärischen Situation auf der Korea-Halbinsel“ erörtert.

„Auch wurden Schlüsselfragen der weiteren Stärkung der Kräfte der militärischen Abschreckung besprochen.“

Die Beziehungen zwischen Pjöngjang und Seoul hatten sich Anfang Juni zugespitzt, nachdem südkoreanische Aktivisten erneut Ballons mit Flugblättern über die Grenze geschickt und damit gegen eine Erklärung beider Staaten von 2018 verstoßen hatten.

Am 16. Juni sprengte Nordkorea das gemeinsame Verbindungsbüro mit Südkorea, das sich auf seinem Staatsgebiet nahe der demilitarisierten Zone befunden hatte, und kündigte am Tag darauf an, über eine Verlegung von Truppen und über Militärübungen im Grenzgebiet nachzudenken. Auch eine Rückkehr von nordkoreanischen Militärbeobachtern in die demilitarisierte Zone stand im Raum. Doch Staatschef Kim Jong-un ließ diese Maßnahmen damals vorerst ruhen.

