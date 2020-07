Trump kündigt wegen Coronavirus „Telefon-Treffen“ an

„Bis das (die Corona-Krise – Anm. d. Red.) gelöst ist, wird es für uns schwierig sein, große Wahlkampveranstaltungen abzuhalten, also werde ich sie per Telefon machen und wir werden sie Trump-Treffen nennen“, sagte er seinen Wählern in Wisconsin im Zuge einer solchen Veranstaltung.

Trump ist bekannt für seine Vorliebe von persönlichen Treffen mit Wählern und dafür heftig kritisiert worden, da bei einigen solchen Veranstaltungen der empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten wurde und fast niemand Masken trug.

Zuvor wurde berichtet, dass die US-Republikaner beschlossen hatten, die Anzahl der Teilnehmer des Kongresses in Jacksonville (US-Bundesstaat Florida), bei dem Trump seiner Nominierung offiziell zustimmen muss, wegen des zweiten Corona-Ausbruchs zu begrenzen.

Der demokratische Kandidat bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen, der frühere Vizepräsident Joe Biden, weigerte sich ebenfalls zuvor, Wahlkampfveranstaltungen abzuhalten.

Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist für den 3. November dieses Jahres angesetzt.

