Kanzler Kurz kündigt Wiedereinführung von Maskenpflicht an

„Wir müssen die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen wieder einführen“, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Sonntag im Interview mit der Tageszeitung „Österreich“.

Welche Bereiche davon betroffen sind, will Kurz am Sonntag mit den zuständigen Ministern beraten. Als sicher gilt laut übereinstimmenden Berichten die Rückkehr zur Maskenpflicht in Supermärkten und Geschäften. Ob auch die Gastronomie betroffen sein wird, darüber soll noch entschieden werden.

Kurz sagte gegenüber „Österreich“ weiter, dass ihm das Comeback der Masken „noch zu wenig“ sei. Das Ampelsystem, an dem das Gesundheitsministerium arbeite, müsse „nun zügig zur Umsetzung kommen, damit in ganz Österreich kein Fleckerlteppich an unterschiedlichen Maßnahmen kommt“.

„Mit dem Ampelsystem schaffen wir ein Instrument, wo wir bis in kleine Regionen hinunter gezielt vorgehen können“, erklärte Kurz.

Zwar würden die Zahlen ansteigen, aber Österreich würde sich nach wie vor in einem stabilen Feld bewegen, so Kurz. Die bisherigen Neuinfektionen seien in einer hohen Zahl auf regionale Cluster zurückzuführen. „Wir haben es also noch mit Glutnestern und keinem Flächenbrand zu tun“, sagte der Bundeskanzler.

Österreich hatte als eines der ersten EU-Länder die Maskenpflicht eingeführt. Bis Mitte Juni mussten die Bürger den Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit tragen. Seit dem 15. Juni galt die Maßnahme nur noch im öffentlichen Nahverkehr oder bei Dienstleistungen wie etwa beim Friseur, wo der Mindestabstand eingehalten werden musste. Oberösterreich ist bereits zu einer allgemeinen Maskenpflicht zurückgekehrt.

