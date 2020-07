Deutschland nimmt erste 24 Flüchtlingsfamilien mit behandlungsbedürftigen Kindern auf

„Der Bundesinnenminister Horst Seehofer hat entschieden, dass 243 behandlungsbedürftige Kinder mit ihren Kernfamilien aus Griechenland aufgenommen werden. Die Ankunft der ersten 24 Familien ist am kommenden Freitag in Kassel geplant“, twitterte Alter am Sonntag.

​Die Verteilung soll ihm zufolge in neun Bundesländer erfolgen.

1600 unbegleitete verwahrloste Minderjährige sollen in EU-Länder gebracht werden

Zuvor wurde mitgeteilt, dass 1600 unbegleitete verwahrloste Minderjährige im Rahmen des EU-Plans von den griechischen Inseln in die EU-Länder gebracht werden sollten. Großbritannien, Deutschland und Luxemburg hätten bereits verwahrloste Kinder aufgenommen.

