EU-Gipfel: Merkel handelt für Ostdeutschland Sonderzahlung aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat beim EU-Gipfel in Brüssel für Regionen in Ostdeutschland eine Sonderzahlung in Höhe von 650 Millionen Euro ausgehandelt. Das wurde in dem am Dienstagmorgen vereinbarten EU-Finanzrahmen für 2021-2027 festgeschrieben, meldet die Deutsche Presse-Agentur aus der belgischen Hauptstadt.