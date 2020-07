Rege Spionagetätigkeit an russischen Grenzen beobachtet – Verteidigungsministerium

33 ausländische Flugzeuge haben innerhalb einer Woche intensive Aufklärungstätigkeit in der Nähe der russischen Grenzen betrieben. Darüber schreibt die russische Armeezeitung „Krasnaja swesda“ am Freitag.

„33 Aufklärungsflugzeuge anderer Staaten haben entlang der Grenzen der Russischen Föderation Luftaufklärung betrieben und wurden durch russische Radare überwacht“, so die Zeitung.

Auch hätten sich zehn unbemannte Fluggeräte den Grenzen Russlands angenähert, hieß es.

Russische Jagdflugzeuge der diensthabenden Luftverteidigungskräfte seien dreimal gestartet, um fremde Flugzeuge zu begleiten. Es habe keine Luftraumverletzung gegeben.

Am Donnerstag waren Jagdflugzeuge vom Typ Sу-27 der maritimen Fliegerkräfte der Schwarzmeerflotte aufgestiegen, um ein US-Aufklärungsflugzeug zu eskortieren.

Aufklärungstätigkeiten nahe Russlands Grenzen

In letzter Zeit spionieren ausländische Drohnen und Aufklärungsflugzeuge besonders oft an den Grenzen Russlands. Sie werden über dem Schwarzen Meer, nahe des Kaliningrader Gebiets sowie unweit der russischen Stützpunkte in Syrien geortet. Dies gilt besonders für Flugzeuge der Vereinigten Staaten.

Das Pentagon weigert sich trotz der Aufforderungen des russischen Verteidigungsministeriums, die Geheimdienstoperationen an der russischen Grenze einzustellen.

ls/sb