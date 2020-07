USA und Russland wollen Ende Juli weitere Atom-Gespräche in Wien

Russisch-amerikanische Arbeitskonsultationen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen werden vom 28. bis 30. Juli in Wien stattfinden. Dies teilte das US-Außenministerium am Freitag mit.

Der Behörde zufolge werden der US-Delegation Vertreter des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums, des Energieministeriums und des Nationalen Sicherheitsrates angehören.

Es sei geplant, dass die Seiten „im Rahmen der US-Bemühungen, die Rüstungskontrolle auf ein trilaterales Format auszudehnen, über Nukleardoktrin und Sprengköpfe, Transparenz und Verifikation diskutieren werden“.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin hatten am Donnerstag über die Rettung eines der letzten großen Abrüstungsabkommen gesprochen. Konkret ging es bei dem Gespräch um den New-Start-Vertrag. Der Vertrag zurzwischen den beiden Ländern läuft in gut einem halben Jahr aus. Die USA pochen schon lange darauf, China bei den Gesprächen um das New-Start-Abkommen mit an den Verhandlungstisch zu holen. Peking weigert sich aber bisher strikt, über sein relativ kleines, aber wachsendes Atomwaffenarsenal zu verhandeln. Gespräche zurdes New-Start-Abkommens gab es bereits Ende Juni in Wien.

