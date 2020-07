„Ich bin ja nicht weg!“ – Wagenknecht äußert sich zu politischen und privaten Plänen

Will Sahra Wagenknecht wieder zurück in ein Spitzenamt? Und wie geht sie persönlich mit der Corona-Krise um? Diese und andere Fragen beantwortete die Linkepolitikerin in einem sehr persönlichen Interview mit der „SUPERillu“. Dabei sparte sie nicht mit Kritik an der Bundesregierung, am neuen Konjunkturpaket, aber auch an so manch Parteigenossen.