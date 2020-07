Nach erstem Freitagsgebet in Hagia Sophia: Türkei verurteilt Griechenlands Reaktion

Die Türkei hat Griechenlands Reaktion auf das erste Freitagsgebet in der Hagia Sophia, die vor Kurzem in eine Moschee umgewandelt wurde, verurteilt und seinem Nachbarland Islamfeindlichkeit vorgeworfen. Zuvor hat es in der griechischen Stadt Thessaloniki einen Protestzug gegeben, bei dem eine türkische Fahne verbrannt wurde.