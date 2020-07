FDP-Politiker Buschmann erntet Shitstorm für Beileids-Tweet zu Vogel

Buschmann hatte in dem Kurznachrichtendienst der Familie des Verstorbenen sein Mitgefühl ausgesprochen und dann geschrieben:

„Hans-Jochen Vogel war ein authentischer Sozialdemokrat, war nie abgehoben und lehnte viele Privilegien seiner verschiedenen Ämter ab. Anders als anderen ex-SPD-Chefs wäre es ihm nie in den Sinn gekommen, seinen Ruhestand zu versilbern.“

Die Kritiker nahmen am letzten Satz Anstoß. „Unanständig“ schrieb beispielsweise der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert. Andere nannten die Bemerkung „unangebracht und unangemessen“, „geschmacklos“ oder „echt daneben“ und empfahlen, den Tweet zu löschen. „Wenn ein großer Politiker geht, kondoliert man oder schweigt. Seitenhiebe und politische Polemik sind schlicht deplatziert“, wurde wurde dem Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion mit auf den Weg gegeben.

Buschmann versuchte, mit einer zweiten Nachricht die Wogen zu glätten: Vogel sei es immer wichtig gewesen, seiner Partei Bescheidenheit nicht nur zu predigen, sondern auch bis zum Schluss vorzuleben. „Das war mir wichtig. Wenn mein Tweet bei einigen den Eindruck eines anderen Schwerpunktes erweckt haben sollte, dann war das nicht meine Absicht.“

Am Sonntagmorgen ist der frühere SPD-Vorsitzende und Ex-Kanzlerkandidat Hans-Jochen Vogel im Alter von 94 Jahren in München verstorben. In der SPD galt Vogel zeitlebens als gutes Gewissen mit unerschütterlichen moralischen Grundsätzen. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Vogel zurückgezogen in einem Seniorenheim. Seine Parkinson-Erkrankung hatte Vogel erst wenige Jahre vor seinem Tod öffentlich gemacht.

