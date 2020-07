Russland richtet Protestnoten wegen LGBT-Flaggen an Botschaften von USA, Großbritannien und Kanada

Russlands Außenministerium hat an die Botschaften der USA, Großbritanniens und Kanadas Protestnoten gerichtet, nachdem diese an ihren Botschaftsgebäuden in Moskau LGBT-Fahnen hissen lassen hatten. Das teilte Wassili Piskarjow, Chef der Staatsduma-Kommission zur Untersuchung von Einmischung in Russlands Angelegenheiten, am Montag mit.