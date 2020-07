Südkorea erlangt von USA Erlaubnis für Verwendung von Festbrennstoff für seine Raketen

„Ab dem heutigen Tag, dem 28. Juli 2020, sind die Beschränkungen für die Verwendung von Festbrennstoff für Weltraumstarts vollständig aufgehoben“, sagte Kim Hyun-chong.

Nun können alle Unternehmen, Forschungsinstitute und Einzelpersonen mit südkoreanischer Staatsbürgerschaft uneingeschränkt Weltraumraketen nicht nur mit Flüssigkeits-, sondern auch mit Feststoff- und Hybridtriebwerken entwickeln, herstellen und besitzen, hieß es. Die Verhandlungen mit den USA über die Aufhebung der Beschränkungen dauerten neun Monate lang.

Südkorea wird nun in der Lage sein,in die erdnahe Umlaufbahn in einer Höhe von 500 bis 2000 Kilometern zu bringen und so das ganze Territorium derbeobachten können. Gleichzeigt gibt es immer noch Beschränkungen für die Tragfähigkeit der Raketen. Diese Frage könne aber notfalls ebenfalls geregelt werden.

Seoul verfügt bereits über eigene Raketen, die entwickelt wurden, um dem nordkoreanischen Raketenprogramm entgegenzuwirken. Im Frühling gab Südkorea erfolgreiche Tests der ballistischen Rakete des Typs Hyunmoo-4 mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern bekannt.

Die USA haben 1979 Raketen-Beschränkungen gegen Seoul eingeführt, um die Entwicklung ballistischer Raketen in Südkorea zu beschränken.

Nach dem blutigen Koreakrieg von 1950-1953, der mit der Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens endete, behalten die USA ihre Truppen und Waffen in Südkorea unter dem Vorwand ihrer Pflicht, die Region vor der nordkoreanischen Bedrohung zu verteidigen.

om/ae