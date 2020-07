Trump: Werden Impfstoff mit anderen Ländern teilen

„So etwas hat es zuvor noch nicht gegeben. Wir stellen massenweise mögliche Imfpstoffe her, damit das Vakzin schon am ersten Tag nach der Zulassung für alle Amerikaner zugänglich ist. Wahrscheinlich werden wird auch nicht wenig Impfstoff für Menschen in der ganzen Welt haben“, sagte Trump bei einem Auftritt in North Carolina.

Trump verwies darauf, dass die Vereinigten Staaten mit führenden Pharmaunternehmen erhebliche Impstofflieferungen vereinbart hätten.

„Wir haben unsere Produktion kolossal mobilisiert, um eine zügige Lieferung von Impfstoffen zu gewährleisten. So einen Aufwand hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben“, erklärte der US-Präsident.

Am vergangenen Freitag bestätigte Trump, dass Washington 90 Prozent der Weltlieferungen des Medikaments Remdesivir aufgekauft hätte. Das antivirale Medikament wird unter anderem für die Behandlung von Covid-19-Patienten verwendet. Allerdings belegt bis heute nur eine einzige Studie die mögliche Wirksamkeit von Remdesivir.

Corona-Impfstoff

Weltweit arbeiten Forscher an einem Impstoff gegen das Coronavirus. Auch in den Vereinigten Staaten sind die Bemühungnen hierzu groß. So gab etwa das amerikanische Biotechnologie-Unternehmen „Moderna“ am Montag bekannt, dass das Vakzin mRNA-1273 in die dritte Phase der klinischen Studie eingetreten sei. Nun müsse es an mindestens 30.000 Freiwilligen erprobt werden. Sind die Tests erfolgreich, könnten schon im Herbst Hundertmillionen Impfstoffdosen hergestellt werden.

Die USA sind von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität haben sich dort bislang 4,2 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle beträgt rund 148.000.

mka/gs