Sanktionen gegen Nord Stream 2: FDP-Bundestagsfraktion legt Protest bei US-Senatoren ein

Die Bundestagsfraktion der liberalen Freien Demokratischen Partei (FDP) hat in einem Brief an die Mitglieder des Senats des US-Kongresses, Ted Cruz und Jeanne Shaheen, Protest gegen die geplanten Sanktionen bezüglich der Gaspipeline Nord Stream 2 erhoben. Das teilte Dr. Martin Neumann, energiepolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, RIA Novosti mit.