„Bildet aus – trotz Corona!“: Regierung will Ausbildungsmarkt helfen und macht Geld locker

Die Bunderegierung will den Ausbildungsmarkt in Corona-Zeiten unterstützen, damit möglichst viele junge Menschen eine Chance auf eine Berufsausbildung haben. Dafür stellt sie Prämien für Betriebe in Aussicht, die in der Krise weiter ausbilden. Insgesamt werden für die Maßnahmen 500 Millionen Euro eingeplant.