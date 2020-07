Huawei-Vertreter macht sich stark für G5-Beteiligung in Deutschland - Medien

David Wang, Vertreter des chinesischen IT-Giganten Huawei in Deutschland, macht sich bei der Bundesregierung dafür stark, den Konzern nicht vom Aufbau der 5G-Netze in Deutschland auszuschließen. Ein Bann würde „die Sicherheit der Netze ganz bestimmt nicht erhöhen, im Gegenteil“, sagte er in einem Interview des Magazins „Der Spiegel“ (Freitag).