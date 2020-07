EU belegt „russische Hacker“ mit Sanktionen: Moskau verspricht entsprechende Antwort

Das russische Außenministerium hat mit Befremden auf die am Donnerstag vom EU-Rat verkündeten Sanktionen gegen vier russische Bürger und eine Einrichtung reagiert und eine „spiegelbildliche“ Antwort in Aussicht gestellt. Die Behörde sprach von einem „weit hergeholten Vorwand der Beteiligung an gewissen Cyber-Vorfällen in der Vergangenheit“.