Zypern blockiert EU-Kanada-Handelsabkommen

Die Abgeordneten des EU-Mitgliedes Zypern haben das neue europäisch-kanadische Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) nicht gebilligt, teilt der staatliche Rundfunk (RIK) am Samstag mit.

37 Mandatsträger sprachen sich bei einer Abstimmung am Freitag mit einer überwiegender Mehrheit gegen die Ratifizierung des Handelsabkommens aus, 18 votierten dafür. Die linke Partei AKEL und die Sozialisten sind der Ansicht, dass der zyprische Halloumi-Käse und andere landwirtschaftliche Produkte der Insel nicht genug geschützt würden.

Halloumi-Käse ist ein Nationalgericht Zyperns und wird in großen Mengen ins Ausland verkauft. Die linken Parteien üben Kritik an dem Abkommen, weil es transnationale Unternehmen unterstütze und kleinere Produzenten dagegen in eine Katastrophe führe, hieß es weiter. Die kleine Partei der Grünen monierte, das Abkommen sei umweltschädlich und fördere die Produktion genetisch manipulierter Lebensmittel.

Aus Regierungskreisen wurde bekannt, Nikosia werde versuchen, einige Ausnahmen für zyprische Produkte auszuhandeln, ehe das Abkommen erneut zur Zustimmung dem Repräsentantenhaus vorgelegt wird.

Handelsabkommen

CETA ist ein neues Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Es wird den Dienstleistungs- und Warenexport erleichtern und Verbrauchern und Unternehmen in der Europäischen Union und in Kanada Profit bringen.

Am 21. September 2017 trat CETA vorläufig in Kraft. Der größte Teil des Abkommens findet damit Anwendung.

Die nationalen – in manchen Fällen auch die regionalen – Parlamente in den EU-Staaten müssen CETA noch ratifizieren, damit es ohne Einschränkungen gültig wird.

ao/tm/dpa